Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notrufmissbrauch

Suhl (ots)

Durch Unbekannte wurde die Brandmeldeanlage in der Suhler Friedrich-König-Straße 44 in Suhl in der 2. Etage ausgelöst, obwohl kein Brand vorlag. Es wird wegen "Notrufmissbrauchs" ermittelt.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

