Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger im LKW erfasst

Meiningen (ots)

Ein 86-Jähriger war Donnerstagnachmittag mit seinem PKW in der Bergstraße in Meiningen unterwegs. An der Einfahrt zu den Parkplätzen des Klinikums übersah der Fahrer einen Fußgänger und erfasste diesen mit seinem Auto. Der 79-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der PKW-Fahrer erhielt eine Anzeige.

