Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag gegen 4.40 Uhr mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses im Forstweg in Hildburghausen auf. Als eine Frau mit ihrem Hund Gassi lief bemerkte sie Geräusche aus dem Kellerbereich des Hauses und sah, dass Licht brannte. An der Stirnseite des Wohnblockes kam ihr anschließend eine dunkel gekleidete Person entgegen, die unerkannt die Flucht ergriff. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion in Hildburghausen zu melden.

