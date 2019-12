Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hunde aus verqualmter Wohnung gerettet

Suhl (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ertönte der Rauchmelder aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Suhl. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, aus der starker Qualm drang. Zwei Hunde befanden sich in den verqualmten Räumen, die zum Glück unverletzt befreit werden konnten. Außer den Tieren befand sich niemand in der Wohnung. Als Brandursache stellten die Kameraden der Feuerwehr ein Backblech auf einer Herdplatte in der Küche fest, das in Brand geriet. Die Flammen konnten gelöscht und die Wohnung musste gelüftet werden.

