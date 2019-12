Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholkontrollen zur Weihnachtszeit

Suhl (ots)

Polizisten kontrollierten Mittwochabend einen Fahrzeug-Führer in der Gothaer Straße in Suhl. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,53 Promille. Der 56-Jährige beging damit eine Ordnungswidrigkeit und erhielt dafür eine Anzeige. Weiterfahren durfte er nicht. Nicht so glimpflich davon kommt ein 46-jähriger Fahrzeug-Führer, der mit 2,25 Promille in der Linsenhofer Straße in Suhl unterwegs war und damit eine Straftat beging. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet den Mann eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr. Leider erkennen viele Menschen noch immer nicht die Gefahren, die der weihnachtliche Alkoholkonsum nach sich zieht. Meist genügt bereits eine Tasse Glühwein, um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu begehen und man riskiert eine hohe Geldstrafe, ein Fahrverbot oder seinen Führerschein. Wer mit dem Fahrrad fährt und mit mindestens 1,6 Promille erwischt wird, begeht ebenfalls eine Straftat. Der Leiter des Inspektiosdienstes Suhl appelliert an die Vernunft aller Bürger, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder zu Fuß nach Hause zu laufen, falls Sie nicht auf den Genuss von Alkohol verzichten möchten. Während der Zeit des Weihnachtsmarktes werden vermehrt Alkoholkontrollen durchgeführt, um Verkehrssünder aus dem Straßenverkehr zu ziehen.

