Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lagerfeuer zum Aufwärmen

Schleusingen (ots)

Mittwochabend entzündeten drei Männer ein Lagerfeuer auf dem Hof eines Werksgeländes in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen, um sich aufzuwärmen. Dabei entzündete sich Unrat, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Somit konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Brandstifter erhielten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell