Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfalflucht

Meiningen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzug-Führer beschädigte am Dienstag zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken die gesamte rechte Seite eines Audi, der auf der Parkebene "C" vom Parkplatz des Klinikums in der Bergstraße in Meiningen-Dreißigacker geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

