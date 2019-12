Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Montainbikes entwendet

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 10.00 Uhr und Montag, 10.00 Uhr zwei mit Fahrradschloss gesicherte Mountainbikes aus einem nicht verschlossenem Kellerraum eines Wohnhauses in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein weißes sowie ein schwarzes Fahrrad der Marke "Bulls", Typ "Nova Team Disc" sowie "King Boa Disc". Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

