Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Kindergarten

Schmalkalden (ots)

Zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montag, 7.00 Uhr entwendeten Unbekannte einen unbestimmten Geldbetrag aus mehreren Spendendosen, die in den Garderobenräumen des Kindergartens in der Pfaffengasse in Schmalkalden aufgestellt waren. Außerdem fehlten etwa 50 Euro Bargeld aus dem befestigten Rucksack am Krippenwagen. Da keine Einbruchspuren festgestellt werden konnten, liegt die Vermutung nahe, dass der Diebstahl zu den Geschäftszeiten erfolgte. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

