Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Hauswand gefahren und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer fuhr am Montag gegen 14.00 Uhr mit seinem Auto rückwärts gegen eine Hauswand sowie eine Dachrinne in der Straße "Am Römersbach" in Hildburghausen. Ein Zeuge machte den Verursacher darauf aufmerksam, jedoch fuhr dieser einfach davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

