Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren

Schmalkalden (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 0.10 Uhr mit seinem PKW die Renthofstraße in Schmalkalden. Der Fahrer geriet zu weit nach links und stieß gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Nach dem Anstoß verlor das Auto den Reifen. Der Mann fuhr auf der Felge noch etwa 300 Meter weiter. Dabei wurde die Fahrbahn beschädigt. Als der Fahrer in einen Hof abbiegen wollte, beschädigte er den Bordstein. Die informierten Beamten kontrollierten den Mann sowie seine Beifahrerin. Beide standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau das Auto fuhr, kamen beide ins Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

