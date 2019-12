Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen gefunden

Meiningen (ots)

Als ein Garteninhaber Samstagabend Licht in seinem Gartenhaus innerhalb der Gartenanlage im Defertshäuser Weg in Meiningen wahrnahm, informierte er die Polizei. Er selbst hatte das Grundstück seit Ostern dieses Jahres nicht betreten. Die Beamten kontrollierten das Häuschen und stellten auf dem Tisch Betäubungsmittel fest. Diese wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell