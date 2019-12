Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschild beschädigt

Hildburghausen (ots)

Polizisten beobachteten am Samstag gegen 2.30 Uhr einen Mann, der versuchte, ein Verkehrsschild in der Straße "An der Tongrube" in Hildburghausen herunterzureißen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,63 Promille. Er erhielt einen Platzverweis sowie eine Anzeige.

