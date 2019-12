Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Freitag in der Zeit von 14.45 Uhr bis 22.30 Uhr insgesamt acht Reifen an fünf Fahrzeugen, die vor einem Vereinsheim in der Richard-Wagner-Straße in Suhl geparkt waren. Ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Reifenstecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

