Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwanger und Drogen genommen

Hildburghausen (ots)

Polizisten kontrollierten Sonntagabend eine Fahrzeug-Führerin in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen. Aufgrund drogentypischer Ausfallerscheinungen erfolgte ein Drogenvortest, der positiv verlief. Die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Die Frau äußerte, dass sich außerdem Betäubungsmittel in ihrer Wohnung befinden. Aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft der Fahrerin erfolgte eine Mitteilung an das Jugendamt. Die 37-Jährige wurde angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell