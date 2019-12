Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Kennzeichen am Fahrzeug!

Schweina (ots)

Am Samstag, den 30.11.19, gegen 02:30 Uhr wollten Beamte der Polizei die Insassen eines parkenden Fahrzeugs Kontrollieren. Bei Annährung an das Fahrzeug flüchteten die Insassen. An dem Audi waren falsche Kennzeichen montiert, welche in der Vorwoche entwendet wurden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Das Fahrzeug wurde zu weiteren Ermittlungen sichergestellt.

