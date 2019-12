Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauer beschädigt und abgehauen!

Etterwinden (ots)

Am Freitag, den 29.11.19, kam es gegen 14:00 Uhr in Etterwinden in der Gartenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Es wurde eine Palisadenmauer auf einem Privatgrundstück, vermutlich durch einen Paketdienst, beim Rangieren beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 750,-. Sollte jemand Hinweise zum Sachverhalt geben können, kann er sich bei der PI Bad Salzungen unter der Tel.Nr. 03695/5510 melden.

