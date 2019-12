Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaufensterscheibe beschädigt!

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag, den 29.11.19, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Salzungen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr ein 77 Jähriger Mann mit seinem PKW Opel zwei Mal gegen die Glasfront des Einkaufsmarktes. Hierbei wird der Fahrer leicht verletzt. Es entsteht am Fahrzeug sowie an der Glasfront erheblicher Schaden, welcher auf ca. 13.000,- geschätzt wird.

