LPI-SHL: Verkehrsunfall Lkw - Bahnunterführung

Am Freitagabend gegen 17:00 Uhr befährt ein Fahrzeugführer in Schmalkalden die Straße Concordia aus Richtung Aue in der Absicht, durch eine Bahnunterführung weiter in Richtung Kasseler Straße zu gelangen. Die Bahnunterführung ist mit einem Zusatzschild für eine maximale Durchfahrtshöhe von 2,8 Meter gekennzeichnet. Da der Klein-Lkw aber offensichtlich doch höher war, blieb er zunächst im Tunnel stecken und musste durch einen Abschleppdienst aufwendig aus der Unterführung geborgen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro am Lkw, der Schaden an der Brücke scheint offensichtlich gering, lässt sich aber erst nach eingehender Prüfung durch die Bahn genauer beziffern. Die Verkehrsbehinderungen dauerten bis etwa 20 Uhr an.

