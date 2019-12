Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taschendiebstahl

Meiningen (ots)

Am Freitagabend zwischen 17:45 und 18:15 Uhr wurde einer 27jährigen Frau während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in Meiningen, Werrastraße das Handy aus der Jackentasche gezogen und entwendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, vor allem in der oft hecktischen Vorweihnachtszeit Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und vorhandene Sicherungen und Reißverschlüsse zu nutzen.

