Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Eisfeld (ots)

Am Mittwoch um 17:55 Uhr touchierte eine 54-Jährige beim Einparken das in der Marktstraße in Eisfeld abgeparkte Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen konnten das Kennzeichen erkennen und die Fahrerin des Verursacherfahrzeugs so ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

