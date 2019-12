Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug durch Betonmüllkübel beschädigt

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Oberen Allee in Hildburghausen auf dem Polizeiparkplatz durch Unbekannte ein Betonmüllkübel umgeworfen. Dieser beschädigte anschließend ein in der Nähe abgeparktes Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03585 778-0 zu melden.

Polizeiinspektion Hildburghausen

