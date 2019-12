Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugschlüssel sucht seinen Eigentümer

Hildburghausen (ots)

Am Freitag Abend brachte ein 27-jähriger Hildburghäuser einen Fahrzeugschlüssel für einen Opel, welchen er in der Coburger Straße, in Hildburghausen, gefunden hatte, auf die Polizeiinspektion Hildburghausen.

Der Eigentümer kann sich noch über das Wochenende bei der Polizei melden, um seinen Schlüssel wieder abzuholen.

