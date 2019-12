Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am 29.11.2019 zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug ein auf dem Parkplatz neben der Berufsschule in Zella-Mehlis, Gewerbestr., parkenden VW Golf. Am geschädigten Fahrzeug entstanden Kratzer an der Beifahrertür. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

