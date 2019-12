Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Keller

Suhl (ots)

Zwischen dem 28.11.2019 19.00 Uhr und dem 29.11.2019, 15.00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerverschlag in der Kleinen Beerbergstr. in Suhl ein und entwendeten Werkzeug, Akkus eines E-Bikes sowie eine Angelausrüstung im Gesamtwert von über 5000,- Euro.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

