Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Geldbörse

Suhl (ots)

Am 29.11.2019, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Kaufland in Suhl eine Geldbörse einer 68jährigen Suhlerin. Diese lies ihre Geldbörse, welche sich in einer Einkaufstasche befand, am Einkaufskorb einen kurzen Moment unbeaufsichtigt und stellte anschließend den Diebstahl fest.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

