Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Küche

Suhl (ots)

Starker Qualm drang Freitagmorgen aus dem Fenster eines Wohnhauses in der "Hohen Feldstraße" in Suhl. Nach jetzigem Erkenntnisstand hielt sich seit gestern niemand in der unmöblierten Wohnung auf. Auf dem Fußboden der Küche kam es aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Brand, der sich durch das Laminat und die Fußbodendielen nach unten ausbreitete. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer entstand ein Loch im Boden von etwa 50 Zentimeter Durchmesser. Die gesamte Wohnung wurde verraucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

