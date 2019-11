Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt

Eisfeld (ots)

Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag, 7.00 Uhr versuchten Unbekannte in die Werkstatt eines Autohauses in der Straße "Im Dörflein" in Eisfeld einzubrechen. An der Eingangstür waren Hebelspuren zu erkennen. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Da sich die Tür nicht öffnen ließ, gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

