Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Zella-Mehlis (ots)

Am späten Donnerstagabend kontrollierten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,11 Promille. Da der Fahrer einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest verweigerte und angab, sämtliche Ausweispapiere verloren zu haben, kam der Mann zur zweifelsfreien Klärung seiner Identität mit zur Dienststelle. Dort führten die Beamten mit dem mittlerweile identifizierten Mann einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Es folgten danach eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der 25-Jährige erhielt eine Anzeige.

