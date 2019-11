Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos geklaut

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag zwei Nissan Navara vom Gelände eines Autohauses in der Berkeser Straße in Meiningen-Dreißigacker. Die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

