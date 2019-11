Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad stieß gegen LKW

Schmalkalden (ots)

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem LKW die Recklinghäuser Straße in Schmalkalden. Während der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr hörte er einen Knall und sah im Rückspiegel einen gestürzten Radfahrer. Als der Laster-Fahrer ausstieg, um nach dem Radler zu schauen, stand dieser auf und fuhr in Richtung Baumarkt davon. Ob er sich verletzte, ist unklar. Am Rücklicht des LKW entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Fahrrad-Fahrer nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

