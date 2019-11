Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller

Hildburghausen (ots)

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Puschkinplatz in Hildburghausen ein und entwendeten eine Motorkettensäge, ein Bosch-Schleifgerät, einen Holztisch sowie einen Holzstuhl im Gesamtwert von 1.750 Euro. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 100 Euro. Ein weiterer Kellerraum wurde ebenfalls angegriffen. Ob aus diesem etwas fehlt, ist derzeit nicht bekannt, da die Besitzer des Kellerraumes noch nicht festgestellt werden konnte. Zeugen, die Hinweise geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

