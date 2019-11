Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sechs Ladendiebe

Suhl (ots)

Sechs Unbekannte entwendeten Mittwochnachmittag insgesamt 19 Schachteln Zigaretten vom Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Sie verstauten das Diebesgut unter den Jacken und verließen den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Eine Kassiererin hielt die ausländischen Männer auf. Dabei stieß einer der Diebe die Frau zur Seite und flüchtete. Die informierten Polizisten zeigten die Ladendiebe an.

