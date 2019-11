Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut

Oberhof (ots)

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr erhielt die Polizei die Information über ein entwendetes Moped, das in der verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der "Kleinen Schlossbergstraße" in Oberhof abgestellt war. Die Simson S51 war vor dem Diebstahl mittels Lenkradschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

