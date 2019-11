Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagen Aufbruch

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in drei Garagen innerhalb eines Garagenkomplexes in der Karl-Marx-Straße in Suhl ein. Dabei entstand Sachschaden. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

