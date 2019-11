Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Leitplanke gefahren

Gerhardtsgereuth (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag befuhr der Fahrer eines VW die Landstraße von Gerhardtsgereuth nach Gottfriedsberg. Ihm kam ein bislang unbekannter silberner Kombi entgegen, der nicht am äußert rechten Fahrbahnrand fuhr. Dadurch musste der VW-Fahrer nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er streifte die Leitplanke mit der gesamten Fahrzeugseite. Der Unbekannte verließ den Unfallort unerlaubt und am VW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

