Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Liebenstein (ots)

Die Fahrerin eines VW wollte Montagmorgen auf dem Parkplatz des medizinischen Versorgungszentrums in der Straße "Esplanade" in Bad Liebenstein rückwärts einparken. Als die Rückfahrsensoren Alarm gaben, stoppte sie den Einparkvorgang. Kurz darauf stieß ein Audi gegen den VW. Dessen Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Allerdings konnte sich ein Zeuge das Kennzeichen merken. Gegen den 84-jährigen Halter des Audi wurden die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Am VW entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

