Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Versicherung auf dem E-Scooter unterwegs

Meiningen (ots)

Ein 18-jähriger Mann befuhr Montagabend mit einem E-Scooter den Fußgängerweg im Defertshäuser Weg in Meiningen in Richtung Leipziger Straße. Beamte der Meininger Polizei kontrollierten den Mann und stellten fest, dass kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht war. Zudem stand er sichtlich unter der Einfluss von Alkohol und Drogen. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,68 Promille, aber einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte der Mann. Aufgrund der deutlichen Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und der E-Scooter auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt.

