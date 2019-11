Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kurioser Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagnachmittag an einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Ruppertstal" in Zella-Mehlis zu schaffen. Er brach das Schloss samt Beschlag auf, entwendete anschließend neben Bekleidung und Schuhen auch einen gebrauchten Fernseher und schraubte anschließend einen anderen Beschlag samt neuem Schloss an die Tür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

