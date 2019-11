Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerräume aufgebrochen

Oberhof (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kleinen Schloßbergstraße in Oberhof ein. Im Kellerraum öffnete der Täter mehrere Kellerboxen und entwendete neben einer Schutzdecke für ein Fahrrad auch mindestens zwei Snowboardbrillen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

