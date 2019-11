Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Floh-Seligenthal (ots)

Ein Wildunfall ereignete sich am Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Floh-Seligenthal und Trusetal. Als plötzlich ein Reh auf die Straße lief, konnte ein Fahrzeug-Führer den Zusammenstoß nicht vermeiden. Am PKW entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

