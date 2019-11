Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol getrunken und verunglückt

Hinterrod (ots)

Ein 55-Jähriger befuhr Sonntagnachmittags mit seinem Quad den Parkplatz am Feriendorf in der Straße "Zum Burgberg" in Hinterrod. Beim Wenden verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte um und verletzte sich am Kopf. Ein Zeuge informierte Rettungsdienst sowie Polizei. Der Mann kam aufgrund seiner Verletzung ins Krankenhaus. Die Beamten kontrollierten dort den Fahrer und ließen ihn pusten. Der Alko-Test ergab einen Wert von 2,29 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und zeigten ihn an. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden.

