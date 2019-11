Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Unbekannten überfallen

Meiningen (ots)

Am Samstag, dem 23.11.2019 wurde ein Mann in Meiningen, in der Ernestiner Straße durch eine Personengruppe von vier männlichen Personen von hinten überrascht und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Smartphones genötigt. Der Mann warf den vier Männern drei Euro zu, blieb aber im Besitz des Handys. Der Mann konnte die 4 Personen wie folgt beschreiben: männlich, deutscher Phänotyp, verwahrloste Bekleidung. Die Polizei bittet um Mithilfe, wer hat den Vorfall vielleicht beobachtet oder kann anderweitige, sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben?

