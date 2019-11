Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch am Naturtheater

Bauerbach (ots)

Am 23.11.2019 bemerkte ein aufmerksamer Bürger, dass unbekannte Täter versuchten, in den Kiosk des Naturtheaters in Bauerbach einzubrechen. Einbruchsspuren konnten am Türrahmen festgestellt werden, den Tätern gelang es aber nicht die Tür zu öffnen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann sollte sich mit der PI Schmalkalden- Meiningen in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell