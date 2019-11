Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Straßenverkehr: Augen gerade aus!

Kühndorf (ots)

Am Freitag, dem 22.11.2019 gegen 22:00 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer die Straße aus Richtung Kühndorf kommend in Richtung Meiningen. In einer Linkskurve war der Fahrer leider mehr mit seinem Autoradio als mit dem Kurvenverlauf beschäftigt, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 EUR, Personenschaden entstand zum Glück nicht!

