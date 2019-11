Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kurvenverlauf unterschätzt

Wasungen, OT Wahns (ots)

Am frühen Abend des 22.11.2019 kam es zwischen Wahns und Unterkatz zu einem Verkehrsunfall. Hier unterschätzte der Fahrer eines Pkw den Kurvenverlauf der Strecke, kam von der Fahrbahn ab und überschlägt sich am dort befindlichen Abhang. Bei dem Unfall werden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Gerade zur jetzigen Witterung sollte die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen angepasst werden, weniger ist manchmal mehr!

