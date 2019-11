Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontobewegungen beobachten!

Walldorf (ots)

Am Freitag, dem 22.11.2019 meldete sich eine Frau aus Walldorf bei der Polizei in Meiningen und gab an, dass unbekannte Täter acht unberechtigte Buchungen von ihrer Kreditkarte veranlassten. In sieben Fällen misslang die Abbuchung, im achten Fall jedoch wurde die Kreditkarte unberechtigt mit 1200 Euro belastet. Bisher wurde das Geld nicht abgebucht, durch schnelles Einschreiten kann durch die Bank eventuell eine Abbuchung verhindert werden.

