Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung auf offener Straße

Meiningen (ots)

Am Freitag, dem 22.11.2019 kam es am Nachmittag in Meiningen in der Luisenstraße zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte und eine weitere Zeugin liefen durch die Innenstadt Meiningens als der Geschädigte unvermittelt durch eine namentlich bekannte männliche Person (deutsch) von hinten gegen das Auge geschlagen wird. Im weiteren Verlauf schlägt der Täter fünf weitere Male auf den Geschädigten ein, bespuckt ihn und verlässt im Anschluss den Tatort. Gegen den Täter wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, der Geschädigte konnte trotz leichter Verletzungen nach Hause.

