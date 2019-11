LPI-SHL: Auf LKW gefahren

Landespolizeiinspektion Suhl

An der Einmündung der B 278 von Geisa kommend zur B 84 in Richtung Buttlar musste am Freitag, um 07:05 Uhr ein Mercedes Lkw verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Fahrer eines VW Golf zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Am Golf entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro und am Lkw von ca. 500 Euro.

