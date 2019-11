Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Grundstücksmauer beschädigt

Etterwinden (ots)

Am Freitag in der Zeit von 07 bis 13:30 Uhr ereignete sich in der Wiesenstraße in Etterwinden eine Unfallflucht. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges stieß hier gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Er fuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern, einfach davon. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

